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Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak sele neden oldu

Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak sele neden oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tüfekçi Mahallesi'nde sel nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı, evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Selde hayvanlar telef oldu, bazı köprü ve menfezler zarar gördü. İş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

İlçede sağanak nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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