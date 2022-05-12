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Samsun kent kültürü İstanbul'da tanıtılıyor

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Samsun kent kültürü İstanbul'da tanıtılıyor

Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarınca İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarınca İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri düzenlendi.

Yenikapı etkinlik alanında "Memleket Günleri" kapsamında gerçekleştirilen tanıtım gününde kent kültürü ve yöresel yemekler sergilendi.

İstanbul'daki Samsunluların ilgi gösterdiği etkinlikte, kente özgü türküler ve folklor gösterisi de sunuldu.

Samsun Tanıtım Günleri, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul, Yenikapı, Samsun, Güncel, Haberler

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