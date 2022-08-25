Samsun haberleri! Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin fındık hasadı mesaisi sürüyor

Samsun bölgesinden gelen habere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin Samsun'da fındık hasadı mesaisi devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin Samsun'da fındık hasadı mesaisi devam ediyor.

Ağustos ayı başından itibaren fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri, Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde belirlenen konaklama alanlarında çadırlarını kurdu.

Çoğunluğu aileleriyle gelen işçiler, sabah erken saatlerde bahçelere giderek fındık hasadı yapıyor. Çadırda kalan aile üyeleri ise gün boyunca temizlik ve yemek hazırlığıyla uğraşıyor.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, AA muhabirine, Çarşamba ve çevre ilçelerde 2 binin üzerinde mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu, zor şartlarda barınma imkanına sahip olduklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin barınmaları için oluşturulan alanların altyapı eksiklikleri bulunduğunu belirten Avcı, "Bu işçiler her yıl geliyor. Bu nedenle kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Gelecek yıl eksiklerin tamamını gidermiş olacağız. Burada insanların barınma konusu sıkıntılı. Banyo, tuvalet, çamaşır yıkama, elektrik gibi sorunlar var. Bunları çözmek istiyoruz. Bunun için Samsun Valiliği ile ortak çalışma yürütüyoruz." dedi.

Mevsimlik tarım işçisi Mehmet Olgun ise Samsun'a Şanlıurfa'dan 10 kişilik ailesiyle geldiğini ve çadırda kaldıklarını anlattı.

Yaklaşık 20 gündür Samsun'da bulunduklarını dile getiren Olgun, "Sağlık sorunu yaşadığım için iki gündür fındık toplamaya gidemedim. Buradaki çadır alanı bölgemizde 500 kişi barınıyor. İnsanlar gelirken keçilerini, koyunlarını, tavuklarını da beraberinde getiriyor. Çünkü bırakacakları bir yerleri yok." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelen Hacer Koca da diğer aile fertlerinin fındık toplamada çalışırken kendisinin yemek ve temizlik işleri ile küçük çocuklarla ilgilendiğini aktararak, en büyük sorunlarının su ve elektrik bulunmaması olduğunu kaydetti.