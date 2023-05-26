Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Evde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ile bir miktar para ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.