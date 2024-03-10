Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 658 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 658 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 658 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.