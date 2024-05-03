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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 441 sentetik ecza hapı, 75 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 441 sentetik ecza hapı, 75 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.K, A.A. ve Ş.C.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Samsun Güvenlik Suç Güncel Haberler

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