Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Kavak ve Canik ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Canik ve Kavak ilçe jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen E.D. ve M.Ç. isimli şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda ekipler,Canik ilçesindeki M.Ç'nin evinde 500 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 26 bin 630 lira, sigara sarma makinesi, 4 uyuşturucu ele geçirdi.

Kavak ilçesinde ikamet eden E.D'nin evinde yapılan aramalarda ise 55 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 28 tabanca fişeğini ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.