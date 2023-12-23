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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 78 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Y.İ'nin iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada 78 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Canik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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