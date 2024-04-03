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Samsun'da Siber Güvenlik Etkinliği

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Siberay Programı kapsamında, çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İlkadım Bilim Sanat Merkezi'nde öğrencilere yönelik Siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirici etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılara siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.

Etkinlikte, Siberay Güneş Fırtınası adlı film ile ilgili afiş çalışması da yapıldı.

Etkinlikle çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri, önlem almalarına katkı sağlanması, teknolojiyi daha güvenli ve bilinçli şekilde kullanmaları hedeflendi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Teknoloji Güncel Haberler

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