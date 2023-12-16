Samsun'da öğrenciler Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlattı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde öğrenciler Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.
Alaçam Gençlik Merkezi tarafından öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.
Minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlatan çalışmalarını sergiledi.
Gençlik merkezinin gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte minik öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlenerek keyifli vakit geçirildi.
Etkinliğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Alaçam Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve veliler katıldı.