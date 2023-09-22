Samsun'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin öğrenci servisiyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmethan Kaya idaresinde bulunan 55 ABM 129 plakalı otomobili direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip Yaşar Tekin yönetimindeki 55 C 6102 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmethan Kaya (42) ile öğrenci servisinde bulunan Elif Ece Erkol (17), Hilal Kumaş (16), Elanur Çam (14) ve Samet Şahin (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN