Samsun'da miras yüzünden 3 kişiyi öldüren ağabey yakalandı

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kız kardeşini ve kadastro görevlisini tüfekle vurarak öldüren ağabey, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (76), Ayşe Ergen ve Nuran Topal isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında evlerinin yanında bulunan bahçede tartışma çıktı. Kız kardeşlerle yaşanılan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 75 yaşındaki Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

Kız kardeşler olay yerinde, kadastro görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla olay yerinde kız kardeşler hayatlarını kaybederken, kız kardeşlerden Ayşe Ergen'in oğlu Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık da ağır yaralandı. Ağır yaralanan Mert Işık, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı yeğenin hayati tehlikesi devam ediyor

Olay sonrası ağır yaralanan yeğen Murat Ergen'in tedavisi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ederken, durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cesetleri ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıplara karışan ağabey yakalandı

Kız kardeşlerini vurduktan sonra kayıplara karışan ağabey Cavit A. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

Cavit A.'nın işlemleri sürüyor.