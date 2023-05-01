Samsun'da Köylüler Taş Ocağı Kararını Siyah Poşetlerle Protesto Etti

Samsun'un Köseli köyünde yaşayan yurttaşlar, köylerine taş ocağı yapılması kararını siyah poşetlerle protesto etti. Köylüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne de siyah poşetlerle katıldı.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Köseli köyünde yaşayan yurttaşlar köylerine taş ocağı yapılması kararını üzerlerine siyah poşet giyerek protesto etti. Köylüler üzerlerine giydikleri siyah poşetlerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katıldı.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş Ray apartmanı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Köylerine yapılan çimento fabrikası için mücadele verirken, şimdi de taş ocağı yapılacağını öğrendiklerini belirten Kavak ilçesi Köseli köylüleri kararı üzerlerine giydikleri siyah poşetlerle protesto etti.

15 YILDAN BERİ ÇİMENTO FABRİKASIYLA UĞRAŞIYORUZ"

Köseli köyünden gelen bir grup vatandaş üzerlerine siyah büyük poşetler giyerek, poşetlerin üzerine yerel gazetelerde yer alan haber kupürlerini yapıştırarak Samsun Çevre İl Müdürlüğü önünde toplandı. Köseli köyü sakinleri adına konuşma yapan Şakir Demirci şunları söyledi:

"Biz 15 yıldan bu tarafa çimento fabrikası ile uğraşıyoruz. Bizim köyümüze 270 metre yakınlıkta bu yetmedi şimdi de köyün üst tarafına kalker ocakları ve taş öğütme tesisleri açılıyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bizim köyümüzde yaşlı insanlar var, hamile kadınlar var, çocuklar var. Biz bu kalker tesisi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Onun için biz bu konuda yetkililerden insan sağlığımı yoksa rant mı bunu da kendilerinin tercih yapmasını bekliyoruz. Bugün 1 Mayıs bütün dünyada emekçiler, emekten yana olanlar, ezilenler alanlara yürüyorlar. 1 Mayıs bayramı, biz de köylülerimiz olarak sesimizi duyurmak için 1 Mayıs etkinliklerine katılıyoruz."

Köselili vatandaşlar daha sonra üzerlerindeki poşetlerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldılar.