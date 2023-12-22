Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 8 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.B, T.S, R.K, H.Y, N.C.O, R.K, İ.G. ve M.K.E'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri zanlıları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el konuldu.