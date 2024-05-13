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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bulunan Akalan Kalesi Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı ve kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinden kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Kalesi Sit Alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.K, S.K, M.E, A.U. ve O.T. kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile define arama dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Akalan Atakum Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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