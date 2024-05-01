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Samsun'da firari uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek A.T'ye ait ikamette arama yaptı ve uyuşturucu ile ilgili delillere ulaştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'de A.T'ye ait ikamette yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyete götürülen A.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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