Samsun'da Firari Hapis Cezalısı Uyuşturucuyla Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek M.B'nin saklandığı evde arama yaptı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi. M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde M.B'nin saklandığı evde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Emniyete götürülen M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.