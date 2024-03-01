Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ve Kadıköy mahallelerinde 2 adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 2 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 95 sentetik ecza hapı, 128 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.