Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Elektrikli Ev Aletleri ve Semaver Üretimi Yapacak Fabrikanın İnşaatı Başladı

Güncelleme:

Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak fabrikanın inşaat çalışmaları başladı. Fabrikada yaklaşık 120 kişi istihdam edilecek.

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak fabrikanın inşaat çalışmalarına başlandı.

Havza OSB'de 4 bin 300 metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin metrekare alanda kurulacak, elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapılacak fabrikada yaklaşık 120 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, fabrika inşaat alanını ziyaret ederek iş insanları Azem ve Azmi Sözen kardeşlerden bilgi aldı.

Özdemir, Sözen kardeşleri tebrik ederek, "Havza OSB'de hemşehrimizin yatırımcı olarak yerini alması çok önemli. Havza OSB büyüdükçe istihdam artacak. İstihdam arttıkça göç tersine dönecek ve Havza büyüyecek. İnşa çalışmalarına başlanan fabrikanın yatırımcımıza, ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Azem Sözen de yatırımın yaklaşık 90 milyon liraya mal olacağını belirterek, bir Havzalı olarak, Havza OSB'de yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title