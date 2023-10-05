Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel