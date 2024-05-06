Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Saadet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saadet Ç'nin cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen iki çocuk annesi Saadet Ç'nin cenazesinin yarın Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.