Samsun'da Arkadaşını Darbedip Gasbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir şüpheli, arkadaşını darbederek cüzdan ve telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşını darbederek gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, C.Ş. (24) ile İ.G.(41), Kemal Paşa Mahallesi Çayıryüzü Sokak'ta buluştu. Arkadaşını darbederek cüzdan ve telefonunu gasbettiği öne sürülen İ.G, kaçtı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel