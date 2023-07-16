Samsun'da Arkadaşını Darbedip Gasbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şüpheli, arkadaşını darbederek cüzdan ve telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.