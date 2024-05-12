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Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Uzunlu Mahallesi'nde O.B. ile Y.E.G, T.K. ve E.A. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, O.B. yanında bulunan bıçakla Y.E.G, T.K. ve E.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Y.E.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.B. ile tedavileri tamamlanan T.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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