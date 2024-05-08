Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Atakum ilçesinde yaşanan olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada R.D. adlı şüpheli, yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladı. Yaralanan ağabey ise hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde R.D. (55) ile ağabeyi A.K. (74) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
R.D. yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli R.D'yi yakaladı.