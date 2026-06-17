Samsun'da Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı biyoteknik mücadele seferberliği

SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, meyve üretiminde verim ve kalite kayıplarına neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele başlatıldı. Toplam 400 dekar şeftali bahçesinde uygulanacak proje kapsamında 110 üreticiye 1600 tuzak dağıtıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Samsun İli Akdeniz Meyve Sineği Biyoteknik Mücadele Projesi' hayata geçirildi. Meyvelerde çürümeye yol açarak ciddi ürün ve pazar kayıplarına neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefleyen proje, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde uygulanacak. Toplam 400 dekar şeftali üretim alanını kapsayan projeden 110 üretici yararlanacak. Zararlıyla mücadele amacıyla sahaya 1600 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirilecek. Toplam bütçesi 352 bin TL olan projenin yüzde 75'i Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i üreticiler tarafından karşılanacak. Projeyle hem birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılması hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

AMACIMIZ ÜRETİCİLERİMİZİN VERİM VE KALİTE KAYBINI ORTADAN KALDIRMAK

Proje hakkında bilgi veren Samsun Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele konusu oldukça önemli bir konu olup mücadele edilmediği takdirde üründe ciddi verim ve kalite kayıpları yaşanabilmektedir. Üretimde ciddi manada verim ve kalite kayıplarına neden olan bir zararlımız da Akdeniz meyve sineğidir. Akdeniz meyve sineği ile mücadele edilmediği takdirde meyvelerde çürüme olur ve ciddi anlamda verim ve kalite kaybı yaşanır. Tabii biz Akdeniz meyve sineği ile mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade biyoteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz. Çünkü özellikle geç dönemde kimyasal uygulandığı zaman üründe kalıntıya sebebiyet verebilmekte. Bu da ihracatımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Üreticilerimizin verim ve gelir kaybı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz biyoteknik mücadeleyi kullanarak hem çevreyi, doğayı korumuş oluyoruz hem kalıntı problemini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de daha sürdürülebilir bir üretim yapılmasına da imkan sağlamış oluyoruz. Bu nedenle ilimizde Büyükşehir Belediyemizin finansmanını sağladığı 'Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi'ni hayata geçirdik. 400 dekar şeftali bahçesinde bu proje uygulanıyor. Projede yaklaşık 106 üreticimiz istifade edecek. Toplamda 1600 tuzak dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin verim ve kalite kaybını ortadan kaldırmak. ve üründe oluşabilecek kalıntı riskini de ortadan kaldırmak. Böylece ihracatımızı da güvence altına almış olacağız" dedi.

Bu mücadelenin kimyasal mücadeleden önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kimyasal mücadele özellikle üreticilerimiz doğru dozda ve zamanında bu ilacı uygulamadıkları takdirde üründe kalıntıya sebebiyet verebiliyor. Biz bu kalıntı problemini yaşamamak için böyle bir sorun yaşamamak için meyve bahçelerimizde Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede bu tuzakları kullanıyoruz. Biyoteknik mücadeleyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının tarımın her alanında 17 ilçede hizmet veren bir birim olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, "Daha önceki kısımlarda da tarımın müdürlüğümüzden birlikte birçok projede ortaklaşa çalışmalar yaptık. Şehrin tarım anlamında ve üretim anlamında gerçekleştirmesi gereken ya da gerçekleştirmesini öngördüğümüz her türlü konuda zaten ortak projelerde çalışıyoruz. Daha önceki kısımlarda bitkisel üretimde, yem bitkileri üretiminde, çilek yetiştiriciliğinde, kahverengi kokarca mücadelesinde bugün de Akdeniz meyve sineğinin biyolojik mücadelesi konusunda bu programda birlikteyiz. Ama tarımın her alanında üretim şehri olan Samsun'a yakışır her türlü projeyi birlikte yaparak devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı