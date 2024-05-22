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Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan M.A'yı (22) Kışla Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan M.A'yı (22) Kışla Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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