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Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak 1919 metre bayrak ve fener alayı yürüyüşü dolayısıyla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren İlkadım ilçesinde Uğur Mumcu Parkı civarı, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi, yürüyüş sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

19 Mayıs Pazar günü ise saat 07.00'den itibaren Gran Fondo Bisiklet Yarışları nedeniyle yarış sona erinceye kadar Atatürk Bulvarı Aziz Işık Bulvarı (Gülhan Petrol) Kavşağı ile Bafra ilçesi arasında sahil kenarında araç trafiğine izin verilmeyecek.

19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle de saat 07.00'den itibaren yarış sona erinceye kadar Tütün İskelesi, Valilik binası arkasından itibaren Fuar Caddesi, Batıpark Sahil Yolu, Adnan Menderes Bulvarı, Alaçam Caddesi, Karayolları Kavşağı, Atatürk Bulvarı sahil yolu, Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'na kadar araç trafiğine kapalı kalacak.

Yürüyüş nedeniyle saat 12.00'den itibaren yürüyüş sona erinceye kadar Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi kısmen ya da tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Canik Doğupark'ta yapılacak Sahil Güvenlik Helikopter, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi dolayısıyla da saat 08.00'den itibaren gösteri ve diğer etkinlikler sona erinceye kadar Doğupark Sahil Yolu'nun Bandırma Vapuru Balıkçı Barınakları ile Özkefeli İç Kavşak arasındaki bölümü araç trafiğine kapatılacak.

1919 metre bayrak yürüyüşü nedeniyle saat 15.30'dan itibaren de yürüyüş sona erinceye kadar Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi ile Atakum Gençlik Merkezi arası, Tütün İskelesi'nden başlanarak yapılacak fener alayı ve yürüyüş nedeniyle saat 18.00'den itibaren yürüyüş sona erinceye kadar 19 Mayıs Bulvarı, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi, Gazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi kısmen ya da tamamen araç trafiğine kapalı bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

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