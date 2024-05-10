Samandağ'da köpeğin tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir köpeğin tüfekle öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Samandağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gerekli araştırmaların güvenlik kuvvetlerince yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şüphelinin en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslim edileceği kaydedildi.