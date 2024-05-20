Salihli'de okul servislerine denetim
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde araçlar ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda, jandarma ekiplerince yapılan denetimde araçlar ile sürücülerin evrakları denetlendi.
Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.