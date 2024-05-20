Üye Girişi
Haberler

Salihli'de okul servislerine denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde araçlar ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda, jandarma ekiplerince yapılan denetimde araçlar ile sürücülerin evrakları denetlendi.

Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Salihli trafik Manisa Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title