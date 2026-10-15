Sakarya'da sağanak KYK yurdunu su bastı! 700 öğrenci mahsur kaldı, tahliye sürüyor

Sakarya'da sağanak KYK yurdunu su bastı! 700 öğrenci mahsur kaldı, tahliye sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle Karasu'daki KYK öğrenci yurdunu su bastı, yaklaşık 700 öğrenci mahsur kaldı. AFAD, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, 420 ihbar alındığını, Karasu ve Sapanca'da mahsur kalan 89 kişinin güvenli bölgelere ulaştırıldığını açıkladı.
- Sakarya'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle toplam 420 ihbar alındı.
- Karasu ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrenci mahsur kaldı; öğrencilerin tahliyesi sürüyor.
- Karasu'da 43, Sapanca'da 46 kişi mahsur kaldı; toplam 89 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı.
Sakarya'da aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle toplam 420 ihbar alındığı bildirildi.
YURTTA 700 ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI
Karasu ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin tahliyesine devam edildiği belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle Karasu'da 43, Sapanca'da ise 46 kişi mahsur kaldı. Toplam 89 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı.
KÖPRÜLER VE YOLLAR KAPATILDI
Sağanak nedeniyle Karasu ilçesinde Darıçayırı ve Kızılcık yollarının kapalı olduğu bildirildi. Sapanca'da ise aşırı yağış nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan Yanık Köprüsü ile yıkılan Fevziye Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Telekom ekiplerinden alınan bilgilere göre; Karasu'da 20 baz istasyonu hizmet dışı kaldı. Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ve Kocaali Şerpetpınarı arasında da internet kesintileri yaşandığı belirtildi.
VALİLİKTEN UYARI
Diğer yandan Sakarya Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su havzaları çevresinde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ulaşıma kapatılan yol ve köprülerin kullanılmaması, resmi makamların duyuru ve uyarılarının takip edilmesi gerektiği de ifade edildi.
Serhat YILMAZ/SAKARYA,