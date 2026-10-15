Haberler

Sakarya'da sağanak KYK yurdunu su bastı! 700 öğrenci mahsur kaldı, tahliye sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da sağanak KYK yurdunu su bastı! 700 öğrenci mahsur kaldı, tahliye sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle Karasu'daki KYK öğrenci yurdunu su bastı, yaklaşık 700 öğrenci mahsur kaldı. AFAD, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, 420 ihbar alındığını, Karasu ve Sapanca'da mahsur kalan 89 kişinin güvenli bölgelere ulaştırıldığını açıkladı.

  • Sakarya'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle toplam 420 ihbar alındı.
  • Karasu ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrenci mahsur kaldı; öğrencilerin tahliyesi sürüyor.
  • Karasu'da 43, Sapanca'da 46 kişi mahsur kaldı; toplam 89 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı.

Sakarya'da aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle toplam 420 ihbar alındığı bildirildi.

YURTTA 700 ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI

Karasu ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin tahliyesine devam edildiği belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle Karasu'da 43, Sapanca'da ise 46 kişi mahsur kaldı. Toplam 89 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı.

KÖPRÜLER VE YOLLAR KAPATILDI

Sağanak nedeniyle Karasu ilçesinde Darıçayırı ve Kızılcık yollarının kapalı olduğu bildirildi. Sapanca'da ise aşırı yağış nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan Yanık Köprüsü ile yıkılan Fevziye Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Telekom ekiplerinden alınan bilgilere göre; Karasu'da 20 baz istasyonu hizmet dışı kaldı. Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ve Kocaali Şerpetpınarı arasında da internet kesintileri yaşandığı belirtildi.

VALİLİKTEN UYARI

Diğer yandan Sakarya Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su havzaları çevresinde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ulaşıma kapatılan yol ve köprülerin kullanılmaması, resmi makamların duyuru ve uyarılarının takip edilmesi gerektiği de ifade edildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

İlgili Haberler
Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyorBolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor
Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdıÖğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildiİstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
Tarihi Sadabad Camisi’ni su bastı! Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin son durumu anlattıTarihi Sadabad Camisi’ni su bastı! Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin son durumu anlattı
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacakİstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 118 sitede yayınlandı.
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var

Sel felaketine ilişkin son durum raporu! Kayıp sayısında artış var

Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Ünlü market zincirini İHA ile vurdular
Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!