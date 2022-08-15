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Sakarya haber! Sakarya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya haber! Sakarya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya haberi... Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Ağalar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla yangına müdahale etti.

Yangında bir daire hasar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

İtfaiye Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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