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Sakarya gündem: Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya gündem: Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya bölgesinden gelen habere göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halit Kiraz toprağa verildi.

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halit Kiraz toprağa verildi.

Yeniköy Mahallesi'nde dün vefat eden 3 çocuk babası Kiraz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Yeniköy Camisi'ne getirildi.

Kiraz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Kiraz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

AA / Murat Diri - Güncel

Yeniköy Taraklı Sakarya Kıbrıs Güncel Haberler

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