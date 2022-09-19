Sakarya gündem haberleri | Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Sakarya gündem haberi: Sakarya'da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sakarya'da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 11 UC 104 plakalı kamyon, 54 J 0170 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 KEE 75 ve 14 LF 947 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel