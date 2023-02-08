Sakarya'daki cinsel istismar davasında yargılanan sanığa verilen hapis cezası onandı Güncel Haberler Yargıtay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.F.Ş'ye "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.F.Ş'ye "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasını onadı. Taraf avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruların reddine karar veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mahkemenin E.F.Ş'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasını ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat kararını onadı. Böylece yerel mahkemenin verdiği karar kesinleşti. Daire, ayrıca tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Süreç Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 2 Eylül 2020'de tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, 23 Haziran 2021'deki karar duruşmasında, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.F.Ş'nin, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezayı yetersiz bularak karara itiraz etmişti. Kaynak: AA / Güncel Yargıtay Sakarya Akyazı Yerel Güncel Haberler

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