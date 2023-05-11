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Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurudere Mahallesi Fatih Sokak'ta ikamet eden B.A'ya (85) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri, kundaklama şüphesiyle E.A'yı gözaltına aldı.

Yangın nedeniyle tek katlı evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

İtfaiye Sakarya Fatih Güncel Haberler

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