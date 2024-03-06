Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalığı Eğitimi Verildi

Güncelleme:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında düzenlenen 'Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler' projesi kapsamında SUBÜ'lü öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Sakarya'da üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında "Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler" projesi hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Desteği" kapsamında kabul edilen proje doğrultusunda SUBÜ'lü öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi.

Öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini ve alınması gereken tedbirleri anlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hüseyin Kaşkaş, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verdi.

Kaşkaş, AA muhabirine, kentte ağırlıklı olarak deprem, sel, heyelan, yangın ve teknolojik kazaların yaşandığına dikkati çekerek, afetlere karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Öğrenci Sinan Bulut da eğitimin çok faydalı olduğunu, deprem anında neler yapabileceklerini öğrendiklerini dile getirerek, "Öncelikle deprem çantası hazırlamam gerektiğini öğrendim çünkü evimde yok. Aynı zamanda hareketli dolap ve eşyaları sabitlememiz gerektiğini öğrendik çünkü bunlar deprem anında en çok ölüme ve yaralanmaya sebep olan şeyler." diye konuştu.

Eğitimlerle AFAD'ı tanıdıklarını, güzel bilgiler edindiklerini belirten öğrenci Tuğba Terzi emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenci Nurhan Erdan ise genelde toplumda depremden bahsedildiğini ancak sel, yangın, heyelan gibi afetlerin de olduğuna işaret ederek, bunun için insanların önceden önlem alıp bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Bursa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çeliksoy kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title