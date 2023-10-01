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Sakarya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.