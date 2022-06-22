Nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı Sakarya'da, dişine takılan kemik parçası nedeniyle nefes almakta zorlanan köpeğin yardımına bekçiler yetişti. Sakarya'da, dişine takılan kemik parçası nedeniyle nefes almakta zorlanan köpeğin yardımına bekçiler yetişti. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, gece devriyesi sırasında sahipsiz köpeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Yerde yatan hayvana müdahale eden görevliler, yaptıkları kontrolde, köpeğin dişine takılan kemik parçasının solunum yolunu tıkadığını belirledi. Önce köpeği sakinleştiren bekçiler, pense yardımıyla kemiği bulunduğu yerden çıkarttı. Nefesi normale dönen köpek, bir süre sonra yattığı yerden kalkarak gözden kayboldu. AA / Güncel Güncel Haberler

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