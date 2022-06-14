Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı. Şerefiye Mahallesi'nde oturan bir grup, jandarmaya "kavga" ihbarında bulundu. Gruptakiler, asılsız ihbar yerine gelen jandarma ekiplerini pastayla karşıladı. Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti. Jandarma ekipleri ve gruptakiler daha sonra pastayı kesti. AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel Jandarma Sakarya Akyazı kavga Güncel Haberler

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