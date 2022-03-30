Sakarya'da iki katlı ev yandı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çilekli Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yandaki evin çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı evde ise hasar oluştu.