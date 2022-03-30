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Sakarya'da iki katlı ev yandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'da iki katlı ev yandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çilekli Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yandaki evin çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı evde ise hasar oluştu.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Sakarya, Yangın, Güncel, Haberler

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