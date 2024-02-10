Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Adapazarı ilçesindeki Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana şiddetlendiğini, soykırımın bütün dünyanın gözü önünde sürdüğünü söyledi.

Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetinin tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini vurgulayan Fırat, "İsrail ordusunun yaptığı 2 bini aşkın katliamda, 27 bin Filistinli şehit edildi. Bunlardan 12 bini çocuk, 8 bini kadın. 360 bin ev yıkıldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor." diye konuştu.

Fırat, hayatın her alanında "boykot" çağrısını tekrarladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 13. haftasında toplandığımız 'Sessiz Yürüyüş'ümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz."

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizen Fırat, "Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." dedi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.