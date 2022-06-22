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Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi kurtarılamadı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi kurtarılamadı

Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Umurbey Mahallesi'nde seyreden Mehmet Koçal (65) idaresindeki 54 LN 570 plakalı traktör, Pinerlik mevkisindeki eğimli arazide kontrolden çıkarak takla attı. Araç altında kalan sürücü yaralandı.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Koçal'ın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaçam Mahallesi'nde yaşayan Koçal'ın, üzüm bağını sürmek için Umurbey Mahallesi'ne geldiği öğrenildi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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