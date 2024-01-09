Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 plakalı tır, Mekece Mahallesi girişinde köprü üzerindeki demir parmaklıklara çarptıktan sonra dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.