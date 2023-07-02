Sakarya'da Cankurtaran Ekipleri Bayram Tatilinde 22 Boğulma Vakasına Müdahale Etti

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da görev yapan cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırlayan sahillerde 22 boğulma vakasına başarıyla müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahilinde toplam 72 personelle çalıştıklarını aktaran Karaca,"Kaynarca'da 2 ve Karasu'da 45 cankurtaran ile 29 kule, Kocaali'de 20 cankurtaran ve 15 kule ve bayanlar havuzunda 2 cankurtaran bulunuyor." dedi.

Karaca, üç ilçede toplam 6 jetski ile boğulma vakalarına müdahale edildiğini anlatarak, "ATV aracımızla vakaları ambulansa hızlı ulaştırıyoruz. Bir de 4x4 aracımız mevcut. Karasu sahilinde şemsiye koyacak yer olmadı. Bu yoğunlukta en büyük sorun da ailesi yanında olmayan çocuklardı." diye konuştu.

Bayram tatili boyunca 22 boğulma vakasına müdahale ettiklerini bildiren Karaca, "Bayramın son günü ağır vakamız oldu. Buna rağmen vakayı bilinci açık şekilde 112 ekiplerine teslim ettik. Ekiplerimiz hem denizden hem karadan sürekli devriye atarak vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Sahilde kaybolan 30 çocuğu da ailelerine kavuşturduk. Sezonu kazasız şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.