Şair ruhlu terzi 58 yıldır şiir yazıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki 78 yaşındaki terzi İsmail Türkeç, aile ve sıla hasretiyle askerlik döneminde başladığı şiir tutkusunu 58 yıldır sürdürüyor.

Evli, 4 çocuk ve 18 torun sahibi Türkeç, ilkokulu bitirdikten sonra terzilik yapmaya başladı. Evlendikten sonra askere giden Türkeç, Amasya ve Erzurum'da askerlik görevi sırasında aile ve memleket hasretiyle şiirler yazmaya başladı.

Vatan, hasret, aşk, sevgi gibi konuların yanı sıra günlük yaşamla ilgili şiirler yazan Türkeç'in, bazı eserleri de yerel gazetelerde de yayımlandı.

İlhamın gece uyandığında geldiğini dile getiren Türkeç, "Sabahta kalkınca evde ya da iş yerimde onları deftere ve kağıda geçiriyorum. İlkokul mezunuyum, kendi halimde şiir yazıyorum." dedi.

Türkeç, Afyonkarahisar Şairler ve Yazarlar Derneğince kendisine teşekkür belgesi verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Mesleği terziliğin yanında şiirleriyle de ilçedeki halkın gönlüne dokunduğuna dikkat çeken Türkeç, "Saymadım ama yerel gazetelerde yayınlanan şiirlerimle bugüne kadar, 800-1000 şiir yazmışımdır. Ömrüm olduğu müddetçe de şiirler yazmaya devam edeceğim. İnşallah, yazdığım şiirlerden de güzel bir kitap çıkarmak istiyorum."i diye konuştu.