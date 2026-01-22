Sadettin Saran'ın Yargılandığı "Yasa Dışı Bahis Reklamı" Davasında Görüntüler Bilirkişiye Gönderilecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran "Bizim hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirme faaliyetimiz yoktur. Bizim dışardan sinyale dokunma şansımız yoktur. Bu dışardan yayını aldığımız gibi kullanıyoruz. Buradaki reklamlara müdahale etme şansımız yok" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi; yayıncı kuruluşun aldığı görüntünün ham görüntü olup olmadığı, görüntülere müdahale edilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı ve farklı 'feed' kullanma imkanlarının olup olmadığı hususlarının bilirkişiye sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Haziran'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ile üç kişi hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Sadettin Saran ve üç kişinin, "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde faaliyet gösteren "S SPORT" internet yayın platformunda yayımlanan futbol karşılaşmaları sırasında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri iddia edildi. Savcılık, şüphelilerin 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Değerlendirilmesi üzere İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. İlk duruşma ise bugün, yaklaşık üç saat gecikmeli olarak 13: 40'ta kimlik tespitiyle başladı. Saran kimlik tespitinde, aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu beyan etti. Ardından ilk olarak Sadettin Saran'ın savunması alındı.

"Bizim dışardan sinyale dokunma şansımız yok, buradaki reklamlara müdahale etme şansımız yok"

Saran, savunmasında şunları söyledi:

"Saran Holding'in onursal başkanıyım. Kurucusuyum. Yaptığımız işlerden bir tanesi spor yayıncılığıdır. Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz. Sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki yayınları da kanalımızda yayınlıyoruz. Ağırlıklı spor müsabakaları ağırlıklı yayınlar.

Bizim hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirme faaliyetimiz yoktur. Bizim dışardan sinyale dokunma şansımız yoktur. Bu dışardan yayını aldığımız gibi kullanıyoruz. Saha içindeki reklamlardan bahsediliyor muhtemelen. Buradaki reklamlara müdahale etme şansımız yok."

"Reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir"

Hakimin, "Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?" sorusuna yanıt veren Saran, şöyle dedi:

"Kaliteyi son derece bozan bir şey oluyor, reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir. Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil."

"Blur yapılabilir mi?" sorusuna Saran, şöyle yanıt verdi:

"Blur yaptığınız zaman örneğin Arda Güler geçiyor ama Güler'i göremezsiniz. Futbolcular saha içerisinde hareket halinde olduğu için kale, futbolcu, gol her şey blurlanabilir."

"Ben ve kardeşim UEFA başkanıyla görüşüp bu konuyu konuştuk, o da cumhurbaşkanına iletti"

Hakimin "25/07/2023 - 08/08/2023 - 17/08/2023 ve 24/11/2024 tarihlerinde müsabakalarda bu reklamları engellemek için bir girişimiz oldu mu?" diye sorması üzerine Saran, şöyle yanıt verdi:

"En büyük biziz ama bunu bir tek yapmıyoruz. Bütün bunu yapan yayıncılar olmak üzere buna karşı çıkmayı ilk biz başlattık. Savcılık soruşturma başlatmadan itiraz ettik. Yurt dışındakilere bize temiz feed verin dedik. Senelerdir bu iş böyledir düşüncesine girmedik. Herkes nasılsa böyle yanlıyor demedik. Türkiye'deki hassasiyetleri kendilerine anlattık. İspanya ve İtalya liginin yayınlarını cezai şartımız olmasına rağmen yayınlamaya başlamadık. Türkiye'de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Ki müşterilerimiz de bize hakarete varan küfürler etti.

Hatta ben ve kardeşim UEFA başkanıyla görüşüp bu konuyu konuştuk. Kaygılarımızı anlattık daha sonra da kendisi bize bu konuyu cumhurbaşkanıyla görüştüğünüde söyledi.

"Ben devlet memuru çocuğuyum, dişimle tırnağımla bu yerlere geldim"

Ben devlet memuru çocuğuyum ve itibarımıza önem verdim. Dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle ben ve arkadaşlarımın beraatını talep ederim."

"Son yayıncı olarak canlı yayına müdahale etme hakkımız yoktur"

Ardından Saran'ın kardeşi Kenan Saran ise savunmasında şunları söyledi:

"S-SPORT'un yönetim kurulu üyesiyim. Şirketin yurt dışındaki yayınlarıyla ilgili görüşmeleri pazarlıkları yapan kişiyim. Saha içindeki reklam hakkı, maçın oynandığı ülke veya liglere aittir.

Biz sadece futbol müsabakası yayın hakkını satın alıyoruz. Yayın içindeki diğer hususlarla ilgili sözleşmede bir şey geçmez. Tek yükümlülüğümüz müsabakayı yayınlamaktır. Dosyaya sunulan evraklar da incelendiğinde reklam haklarının yayıncı kuruluşa ait olmadığını ligin ya da ülkenin federasyonuna ait olduğu görülmektedir.

Son yayıncı olarak canlı yayına müdahale etme hakkımız yoktur. Beraatımı talep ediyorum"

Sanıklar S-SPORT Genel Müdürü Emre Eren ve Saran Holding CEO'su Azade Zeynep Aksal da savunmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra avukat beyanları alındı.

Dava ertelendi

Ara kararını kuran hakim; yayıncı kuruluşun aldığı görüntünün ham olup olmadığı, görüntüye müdahale edilmesinin mümkün olup olmadığı ve farklı 'feed' kullanma şanslarının olup olmadığının bilirkişiye sorulmasına ve sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Haziran'da yapılacak.