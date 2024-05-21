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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar, yakıt ikmalinin ardından tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin- Sabiha Gökçen, Diyarbakır- Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.

Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel

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