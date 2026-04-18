Sabancı Üniversitesi, yapay zeka temalı 'Bilim Kafe' etkinliği düzenledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen, "Bilim Kafe" çalışmaları kapsamında, Sabancı Üniversitesince yapay zeka temalı söyleşi düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, yapay zeka için gerekli olan işlemcilerin tasarıma ihtiyaç duyduğunu, kendisinin de uzun süredir yurt dışında çip tasarımı üzerine çalıştığını anlattı.

Günlük hayatta kullanılmaya başlanan yapay zeka uygulamalarının aslında yeni yaklaşımlar olmadığını ve temellerinin yaklaşık 60 yıl önce atıldığını söyleyen Leblebici, "Yapay zeka uygulamalarının başarılı bir karşılığının olabilmesi için çok büyük veri setlerine ihtiyacınız var, çünkü yapay zekayı eğitmeniz gerekiyor. Eğitmediğiniz yapay zeka, kullanışsız bir yapay zekadır, hiçbir işe yaramaz. Onu bir veri setiyle eğitmeniz lazım." diye konuştu.

Yapay zekanın eğitilmesi için milyonlarca farklı veri seti, farklı görüntü ya da metin içeriğinin gerekli olduğunu belirten Leblebici, "Şu anda gördüğümüz yapay zeka devrimi, aslında temelleri bundan 60 sene önce teorik olarak atılmış ve son 10-15 sene içinde de verinin patlaması sayesinde canlanmış bir alan." dedi.

Leblebici, verilerin işlenmesi ve saklanması için büyük ölçüde işlem gücüne ve geniş çaplı işlemci çiftliklerine ihtiyaç duyulduğu bilgisini vererek, "Bu bilgisayar çiftlikleri müthiş elektrik kullanıyor ve an itibariyle dünyadaki toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u zaten bu işe kullanılıyor, ki bu birçok ülkenin ihtiyacından daha fazla. Buradan ileriye doğru baktığımızda, dünyanın elektrik üretim kapasitesinin hatırı sayılır bir kısmının yapay zeka için kullanılması gerektiği sonucu çıkıyor. Bu üzerine düşünmemiz gereken bir şey, bunu bu şekilde devam ettirecek olursak bir duvara çarpacağımızı hissediyoruz. Demek ki buna bir çare bulmanız lazım. Daha az enerjiyi harcayarak bu işi yapabilir miyiz, başka enerji kaynaklarına ulaşabilir miyiz? Sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarını bu iş için kullanabilir miyiz? Şu anda bunun için cevaplarımız yok." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın "hayal görmesi" olarak nitelendirilen soruna değinen Leblebici, şöyle devam etti:

"Yapay zekaya bazı şeyleri soruyorsunuz ve size bir cevap veriyor, bu doğru olabilir ama bazen de hayal görebiliyor yapay zeka. Halüsinasyon diyoruz buna ve bu halüsinasyonların önüne geçmek de o kadar kolay değil. Sizlerin yine bundan sonra yapay zeka uygulamalarında bu halüsinasyonu anlayıp ona göre kararlarınızı şekillendirmeniz gerekecektir. Yapay zekaya gözümüz kapalı teslim olamayız. Çünkü zaten sürdürülebilir değil bu şekilde, ikincisi de yapay zekanın ürettiği sonuçları gözümüz kapalı kabul etmemiz de mümkün değil çünkü halüsinasyon görüyor olabilir. İşin bir tarafında toplum bilimi, psikoloji, etik gibi alanlar var. Diğer tarafında enerji kaynakları ve doğrudan doğruya ekonomiyi ilgilendiren konular var."

Açılış konuşmasının ardından Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Artut, "Yapay Zeka ve Yaratıcılık-Sanat İçin Kodlama" başlıklı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İnanç Arın ise "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, İnternet Algoritmaları, Günlük Yaşama ve İş Dünyasına Etkileri" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.