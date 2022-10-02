Rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rüzgara dayanamayan 25 yıllık ceviz ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, çevrede toplanan kalabalık belediyeye tepki gösterdi.

Olay, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 3. Sokak'ta meydana geldi. 25 yıllık ceviz ağacı rüzgarlı havada kökünden kırılarak yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç yoldan geçen birkaç yayayı saniyelerle teğet geçti. Kısa sürede olay yerine gelen Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer, duruma tepki gösterdi.

Muhtar Tuncer, "Şu ağaç kökünden çürümüş belli. Akşam düğündeki vatandaşların üzerine de düşebilirdi, çocukların üzerine de devrilebilirdi. Hala kesilmeyi bekleyen çürük ağaçlar var. Yetkililer gerekeni yapsın, bir ağacın daha devrilmesini istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Ben üzerime düşeni yapıyorum, bundan sonrasını da ilgili kurum yapsın lütfen. Bir haftadır kesilecekti sözde ağaçlar, 2 ay oldu hiçbir adım atılmadı. İlla kendimizi dinletmek için sakal mı bırakalım yani" diye konuştu.

Yıkılan ağaç Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kapanan yol ise 2 saat sonra trafiğe açıldı.