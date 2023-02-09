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Rusya, Türkiye'ye İkinci Kurtarma Ekibini Gönderdi

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Rusya, Türkiye'ye İkinci Kurtarma Ekibini Gönderdi

Rusya'dan gönderilen ikinci ekipte travmatoloji uzmanları, beyin cerrahları ve diğer cerrahi uzmanların yanı sıra anestezi uzmanları ve yoğun bakım uzmanları gibi çeşitli sağlık uzmanları bulunuyor.

Rusya, Türkiye'ye İkinci Kurtarma Ekibini GönderdiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın dışında çalışan bir kurtarma görevlisi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Rusya'dan gönderilen ikinci ekipte travmatoloji uzmanları, beyin cerrahları ve diğer cerrahi uzmanların yanı sıra anestezi uzmanları ve yoğun bakım uzmanları gibi çeşitli sağlık uzmanları bulunuyor.

MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Türkiye'ye sağlık uzmanları ve kurtarma görevlilerinden oluşan ikinci bir kurtarma ekibi gönderdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı Çarşamba günü, Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 50 kurtarma görevlisi ve 11 doktorun bir Il-76 uçağıyla Çarşamba günü yola çıktığını açıkladı.

TASS Haber Ajansı bakanlığa dayandırdığı haberinde, travmatoloji uzmanları, beyin cerrahları ve diğer cerrahi uzmanların yanı sıra, anestezi uzmanları ve yoğun bakım uzmanları gibi çeşitli sağlık uzmanlarının da ekipte olduğunu duyurdu.

Türkiye'ye daha önce gelen 100'ün üzerinde Rus kurtarma görevlisi, çoğunlukla depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Rusya Dünya Güncel Haberler

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